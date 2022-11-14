Відомий український телеведучий Дмитро Комаров під час візиту президента України Володимира до Херсона запитав, навіщо він тут.

Ведучий «Світ навиворіт» наголосив, що ворог знаходиться зовсім поруч і президент України міг зробити своє відеозвернення у безпечнішому місці, наприклад, у своєму кабінеті, і запитав, чому ж для нього так важливо тут зараз бути.

«Дмитро, чесно… А як же херсонські кавуни?», - спочатку пожартував Зеленський.

«А якщо чесно, важливо бути тут, важливо… Всі ж ризикують. Військові ризикують щодня. Журналісти ризикують, ви теж тут. Ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців. Підтримувати людей, щоб вони відчували, щоб вони бачили, що ми не лише обіцяємо повертати території, а й реально це робимо. Ми піднімаємо наш прапор. Ну і ще, по-людськи дуже хочеться якось такої емоції, енергію від людей отримати. Це також важливо. Мотивує», – відповів Зеленський.

Президент також зізнався, що херсонських кавунів він ще не куштував.

Додамо, раніше Дмитро Комаров опублікував фото зі звільненого Херсона, до якого приїхав одразу після деокупації.

Тим часом, Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі опублікував фото героїв, які брали участь у звільненні Херсона.

Також президент України опублікував фото свого візиту до Херсона, який був звільнений від російської окупації всього кілька днім тому.

Нагадаємо, на думку американських аналітиків, бойові дії найближчим часом посиляться.

Також нагадаємо, що Володимир Дантес приїхав до рідного Харкова, який страждає від ракетних обстрілів, і не стримав емоцій.

Крім того, Politeka.net писала, що відомий ведучий, який зараз у ЗСУ, одним із перших зайшов до Херсона.