Як пише Politeka.net , Алекс Топольський , відомий бізнесмен з України, який вирішив побути в ролі "Холостячка" і прийшов на проект у пошуках своєї коханої. Кожен ефір не обходиться без скандалів, на що очікують на увагу.

Одна їх фавориток Топольського вирішила висловитися в Інстаграм про свою незвичайну і навіть зухвалу поведінку.

У п'ятницю пройшов черговий випуск скандального проекту, під час якого одна з фавориток Топольського відзначилася і навіть розлютила інших учасниць. Цього тижня «господаркою» будинку за правилами стала Олександра Мудра.

Вона вирушила на побачення з Алексом Топольським до романтичного Львова, де міг відбутися поцілунок, але Сашко його гарно уникла.

«Усередині кожної людини є маленька дитина, ця складова нікуди не зникає з дорослішанням, а навпаки, може активно проявлятися у бажаннях, реакціях та поведінці. На першому побаченні ми не побоялися показати один одному саме цю частину себе. На жаль, багато не увійшло до кадру» - заявила Олександра.

Потім вона додала, що згодом подивилася на себе і Топольського з боку, і почувши його коментарі з приводу її відмови в поцілунку, вона переконалася, що все зробила правильно.

«Було дуже легко і комфортно поряд з людиною, але з поцілунком все ж таки вирішила не поспішати. Нехай пофантазує. Пам'ятаю, коли він дарував троянду, мені хотілося зупинити час, щоб хоч трохи побути разом. Якось було недостатньо... і повертатися до дівчат, самі розумієте, не хотілося».

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