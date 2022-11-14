Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский, известный бизнесмен из Украины, который решил побыть в роли "Холостячка" и пришел на проект в поисках своей возлюбленной. Каждый эфир не обходится без скандалов, на что ожидаемо обращают внимание.
Одна их фавориток Топольского решила высказаться в Инстаграм о своем необычном и даже дерзком поведении.
В пятницу прошел очередной выпуск скандального проекта, в ходе которого одна из фавориток Топольского отличилась и даже обозлила других участниц. На этой неделе «хозяйкой» дома по правилам стала Александра Мудрая.
Она отправилась на свидание с Алексом Топольским в романтический Львов, где мог состояться поцелуй, но Саша его красиво избежала.
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«Внутри каждого человека есть маленький ребенок, эта составляющая никуда не исчезает с взрослением, а наоборот, может активно проявляться в желаниях, реакциях и поведении. На нашем первом свидании мы не побоялись показать друг другу именно эту часть себя. К сожалению, многое не вошло в кадр» - заявила Александра.
После она добавила, что посмотрела со временем на себя и Топольского со стороны, и услышав его комментарии по поводу ее отказа в поцелуе, она убедилась, что все сделала правильно.
«Было очень легко и комфортно рядом с человеком, но с поцелуем все же решила не торопиться. Пусть пофантазирует. Помню, когда он дарил розу, мне хотелось остановить время, чтобы хоть немного побыть вместе. Однажды было недостаточно… и возвращаться к девушкам, сами понимаете, не хотелось».
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