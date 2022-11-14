Євген Клопотенко зазначив, що гарбузова каша ділить людей на два типи. Одні готують її восени регулярно, інші впевнені, що не люблять цей смак, але він знає, як це можна виправити.

Як повідомляє Politeka.net, переможець "Майстер Шеф", український шеф-кухар Євген Клопотенко знову порадував своїх пдписників новим рецептом. Цього разу кулінар поділився на своїй сторінці в Instagram, як зробити гарбузову кашу такою, щоб вона сподобалася навіть тим, хто її зовсім не любить і відмовляється їсти.

Євген Клопотенко зазначив, що гарбузова каша ділить людей на два типи. Одні готують її восени регулярно, інші впевнені, що не люблять цей смак, але він знає, як це можна виправити.

"Просто додайте тертий сир. Можливо, це саме те, чого вам не вистачало, щоб полюбити гарбузову кашу. Крім того, в рецепті є українське пшоно, про яке я розповідав учора. Тому готуючи гарбузову кашу, ви ще й відтворюватимете українську культуру через їжу", - порадив переможець "Майстер Шеф".

Євген Клопотенко також підкреслив, що найшвидше приготувати страву за його рецептом вийде у мультиварці. Для цього потрібно взяти 500 г гарбуза, його почистити, нарізати невеликими шматками та покласти у мультиварку.

Зверху викласти 200 г пшона, але спочатку промити його в гарячій воді, щоб пішла гіркуватість. Додати 4 ст.л цукру, 100 г вершкового масла, 1 л молока і дрібку солі. Поставити на 30 хв на режим кашу і далі всю справу за мультиваркою. Все дуже просто. Коли каша буде готова – додати до неї тертий сир.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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