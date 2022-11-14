Евгений Клопотенко отметил, что тыквенная каша делит людей на два типа. Одни готовят ее осенью регулярно, другие уверены, что не любят этот вкус, но он знает, как можно это исправить.

Как сообщает Politeka.net, победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар Евгений Клопотенко снова порадовал своих подписчиков новым рецептом. В этот раз кулинар поделился на своей странице в Instagram, как сделагать тыквенную кашу такой, чтобы она понравилась даже тем, кто ее совсем не любит и отказывается есть.

Евгений Клопотенко отметил, что тыквенная каша делит людей на два типа. Одни готовят ее осенью регулярно, другие уверены, что не любят этот вкус, но он знает, как можно это исправить.

"Просто добавьте тертый творог. Возможно, это именно то, чего вам не хватало, чтобы полюбить тыквенную кашу. Кроме того, в рецепте есть украинское пшено, о котором я рассказывал вчера. Поэтому готовя тыквенную кашу, вы еще и будете воспроизводить украинскую культуру через еду", - посоветовал победитель "Мастер Шеф".

Евгений Клопотенко также подчеркнул, что быстрее всего приготовить блюдо по его рецепту получится в мультиварке. Для этого нужно взять 500 г тыквы, ее почистить, нарезать небольшими кусками и положить в мультиварку.

Сверху выложить 200 г пшена, но сначала промыть его в горячей воде, чтобы ушла горьковатость. Добавить 4 ст.л сахара, 100 г сливочного масла, 1 л молока и щепотку соли. Поставить на 30 мин на режим каша и дальше все дело за мультиваркой. Все очень просто. Когда каша будет готова — добавить в нее тертый сыр.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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