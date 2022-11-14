Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який у 2020 році після розлучення відразу ж одружився з нотаріусом Христиною. Але пара разом була не довго, адже з літа 2022 року їх разом ніхто не бачив.

Телеведучий Слава Дьомін підтвердив, що у пари конфлікт, а нещодавно стало відомо про розлучення Володимира та Христини. Щоправда, самі винуватці свята ніяк не коментують цю новину. А днями Крістіна поїхала до Європи. Володимир же залишається в Україні та повернувся до свого блогу в Інстаграм.

А цього разу Остапчук показав, як перебуває у зоні бойових дій у Вовчанську. На кадрах можна почути вибухи. Володимир у відео зазначив, що окупанти постійно обстрілюють хутори, які знаходяться неподалік кордону з росією.

Нагадаємо, Володимир Остапчук уперше після новини про розлучення вийшов на зв'язок: фото

А ще Politeka повідомляла, що Остапчук після новини про розлучення відповів на хейт українців

Також Politeka писала, що Полякова пожартувала з Остапчука після новини про його розлучення



