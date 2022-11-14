Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор", де під час відбору їй не повірили судді та цей фрагмент зібрав десятки мільйонів переглядів. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Аїда поділилася стильним чином, позуючи на сходах.

"Наші герої подарували нам свято, яке день не перестаю радіти. Дякую вам за це", - написала Ніколайчук у своєму блозі.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Настане день і закінчується війна...", "Удачі, дорога, бережи себе!!!", "Сил тобі, Аїдо", "Сподіваюся, що скоро припиниться", "Я дуже радий за тебе, кумире. Зробити більшість з них. Всім чудового понеділка!!", "Ти мені подобаєшся, сьогодні ти прекрасна", "Все правильно написала маленька принцеса, слава Україні".

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