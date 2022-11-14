Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где во время отбора ей не поверили судьи и этот фрагмент собрал десятки миллионов просмотров. Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Аида поделилась стильным образом, позируя на ступеньках.

"Наши герои подарили нам праздник, который день не перестаю радоваться. Благодарю вас за это", - написала Николайчук в своем блоге.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Настанет день и заканчивается война...", "Удачи, дорогая, береги себя!!!", "Сил тебе, Аида", "Надеюсь, что скоро прекратится", "Я очень рад за тебя, кумир. Сделать большинство из них. Всем отличного понедельника!!", "Ты мне нравишься, сегодня ты прекрасна", "Все правильно написала маленькая принцесса, слава Украине".

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