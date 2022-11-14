Як пише Politeka.net , Jerry Heil - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона - скасування". Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
Я записала короткий кавер, перевівши пісню Сема Сміта українською мовою, і він зібрав мільйон переглядів на день і більше 3 мільйонів переглядів на тиждень. Але головне — тисячі коментарів від англомовних користувачів про те, що українською їм подобається більше", - написала співачка.
Фанати поставили тисячі лайків та написала коментарі:
"Вона скоро всі англомовні користувачі слухатимуть твої україномовні пісні, віримо!", "Куди закриваємо?!! Ні! Усі чекають повний трек", "жду повну версію цього шедевра!!" цю хтиву пісню, а то тикають її де треба і не треба.
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Нагадаємо, Jerry Heil згадала про новину, яка засмутила її в евакуації.
Також Politeka повідомляла, що Jerry Heil придбала для батька подарунок на гроші, які збирала на навчання у США
А ще Politeka писала, що Jerry Heil висадила в повітря інтернет новим хітом, українці в захваті