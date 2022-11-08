Сейчас украинская певица Jerry Heil учится в США и отдает долг по частям.

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) стала студенткой музыкального колледжа Беркли в Бостоне. Сэкономленные на обучение в США средства она потратила на новый бизнес отца и приобрела ему все необходимое. Подробностями атистка поделилась в интервью для "ЖВЛ".

Jerry Heil приобрела для отца автомобиль, в котором предлагает возить украинских артистов на гастроли. По словам 27-летней звезды, на таких авто на концерты ездить любят Оля Полякова и Олег Винник.

"Мои родители занимались салом, мясом. Постоянно на тяжелой работе. И я сказала: "Окей. Я покупаю машину и, папа, у меня есть знакомые артисты, будешь их возить... Знайте, если нужно где-то по Украине перевезти, – папа опытный водитель. Это машина с кроватью. Раньше, когда я ездила на гастроли, мне такие машины рекомендовали как: это такие машины, на которых ездит Оля Полякова и Олег Винник", – поделилась Jerry Heil.

Потраченные средства Jerry Heil хотела заплатить на обучение в Америке. Однако осуществить свою мечту певице помогли друзья, имя которых она не называет - деньги одолжили работники из ее лейбла и известный украинцам человек.

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