Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - отмена". Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Прикол в тт вышел из-под контроля.Я записала короткий кавер, переведя песню Сэма Смита на украинский язык, и он собрал миллион просмотров в день и более 3 миллионов просмотров в неделю. Но главное — тысячи комментариев от англоязычных пользователей о том, что на украинском им нравится больше", - написала певица.
Фанаты поставили тысячи лайков и написала комментарии:
"Оно скоро все англоязычные пользователи будут слушать твои украиноязычные песни, верим!", "Куда закрываем?!! Нет! Все ждут полный трек", "жду полную версию этого шедевра!!", "Фух, хоть кто-то перевел на украинский эту сладострастную песню, а то тыкают ее где надо и не надо".
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Напомним, Jerry Heil вспомнила о новости, которая огоришила ее в эвакуации
Также Politeka сообщала, что Jerry Heil приобрела для отца подарок на деньги, которые собирала на обучение в США
А еще Politeka писала, что Jerry Heil взорвала интернет новым хитом, украинцы в восторге