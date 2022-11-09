Певица Jerry Heil рассказала, что когда была в Германии - ей сообщили неожиданную и ошарашивающую новость.

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) в 27 лет снова стала студенткой: в сентябре она поступила в музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Как она призналась в интервью для "ЖВЛ" поступать в учебное заведение в США исполнительница решилась еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Jerry Heil подала заявку онлайн, а о зачислении в престижный колледж узнала уже будучи в эвакуации.

"Это был шок для меня. Я не знала, что мне делать. Я на тот момент уехала в Германию, была сама у чужих людей дома, которые приютили меня на несколько дней. Мне нужно было решить, что с этим делать. Меня приняли, а степендия была неполная и платить достаточно много", - поделилась артистка.

Певица отметила, что ей хочеться, чтобы украинскую музыку услышал мир - это также привлечет некоторое внимание к Украине. Она рассекретила, что учится в Беркли на композитора кинофильмов.

"Я хочу развить украинское там, и вернуться сюда, чтобы помочь здесь еще музыкальному образованию... Это была моя давняя мечта на протяжении всей моей жизни. Я помню, что когда у нас поступала учиться, потому что я и здесь получала образование, я выбирала, кем же я стану, я хочу петь или хочу быть музыкантом и поступила вообще на хороводиригентский. А сюда уже пошла конкретно, чем я горю", - также отметила Jerry Heil.

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