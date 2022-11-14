Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - успішний український телеведучий, який одружений з нотаріусом Христиною. А нещодавно з'явилася новина, що пара розлучилася. Зоряне подружжя ніяк не прокоментувало цю подію, але разом уже не з'являється з літа поточного року. А днями Христина перебралася до Відня. Не забуває дружина Остапчука про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Життя таке життя .... Іноді я дуже із захопленням дивлюся на все, що у мене відбувається. Навіть коли здається, що ви не впораєтеся, то знайте точно, що СПРАВІТЬСЯ, і переступивши перший бар'єр починається найцікавіше ... тому - вперед!" ", - написала Христина.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Така жінка, як ви, з усім упорається! У вас дуже міцний стрижень", "Не забувайте, Ви для багатьох приклад. Тому покажіть цим «бар'єрам» де раки зимують. Бережи Боже".

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