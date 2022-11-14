Как пишет Politeka.net, Владимира Остапчук - известный украинский шоумен, который состоит в отношениях с нотариусом Кристиной. А недавно стало известно, что пара развелась после того, как долго вместе не появлялись на публике. Владимир и Кристина никак не стали комментировать данную информацию. А на днях жена Остапчука отправилась в Вену. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим?", - написала Кристина.

"Если не секрет, за какие деньги живете? Вы ж не работаете или сейчас онлайн?", - написал фанат.

"Не готова была рассказывать, но хорошо, вы меня заставили: ему 85, он имеет большое наследство, и удерживает меня хорошо, вот жду когда завещание напишет на меня! Красавчик он, правда? Надеюсь, что с юмором у вас все Ок, ибо с границами не очень. Ну если что, я всю свою взрослую жизнь работаю, работала и будут работать (пока, конечно, такого не найду дедушку с завещание).

Напомним, Владимир Остапчук впервые после новости о разводе вышел на связь: фото

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе все же покинула Украину

Также Politeka писала, что жене Остапчука неожиданно поплохело перед отъездом из Украины



