Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине. А недавно появилась новость, что пара развелась. Звездная чета никак не прокомментировала это событие, но вместе уже не появляется с лета текущего года. А на днях Кристина перебралась в Вену. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
"Жизнь такова жизнь…. Иногда я очень с восхищением смотрю на все, что у меня происходит. Даже когда кажется, что вы не справитесь, то знайте точно, что СПРАВИТЕСЬ, и переступив первый барьер начинается самое интересное…поэтому - вперед!!!", - написала Кристина.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Такая женщина, как вы, со всем справится! У вас очень крепкий стержень", "Не забывайте, Вы для многих пример. Поэтому покажите этим «барьерам» где раки зимуют. Береги Боже".
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