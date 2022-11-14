Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине. А недавно появилась новость, что пара развелась. Звездная чета никак не прокомментировала это событие, но вместе уже не появляется с лета текущего года. А на днях Кристина перебралась в Вену. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Жизнь такова жизнь…. Иногда я очень с восхищением смотрю на все, что у меня происходит. Даже когда кажется, что вы не справитесь, то знайте точно, что СПРАВИТЕСЬ, и переступив первый барьер начинается самое интересное…поэтому - вперед!!!", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Такая женщина, как вы, со всем справится! У вас очень крепкий стержень", "Не забывайте, Вы для многих пример. Поэтому покажите этим «барьерам» где раки зимуют. Береги Боже".

Напомним, жена Остапчука после новости о разводе призналась, за какой счет живет

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе все же покинула Украину

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