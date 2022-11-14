Як пише Politeka.net , Настя Каменських – відома українська співачка. Зірка ще до війни виїхала з України і довгий час не поверталася, але влітку знайшла сили приїхати назад. Не забуває Настя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Каменських опублікувала відео, де вирішила пограти у гру, що робитиме після перемоги.

"А що ви першим зробите після Перемоги?" - написала Настя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Настя, що це виходить? Що за пляма під оком? Що це, синець?" день і щоб мирне небо було на всій нашій землі", "Дякую Богу, сім'ї, друзів, людей причетних до перемоги і почну жити мирне життя, скоріше б".

Нагадаємо, Каменських вирішила роздати українцям особисті речі та показала, як вони виглядають

А ще Politeka повідомляла, що Каменських поєдналася з Пивоваровим заради цікавого експерименту, що з цього вийшло

Також Politeka писала, що Каменських несподівано заговорила про складнощі життя та розповіла про особисте



