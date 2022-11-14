Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда еще до войны выехала из Украины и долгое время не возвращалась, но летом нашла в себе силы приехать обратно. Не забывает Настя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Каменских опубликовала видео, где решила поиграть в игру, что будет делать после победы.

"А что вы первым сделаете после Победы?", - написала Настя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Настя, что это получается? Что за пятно под глазом? Что это, синяк?", "Даже если честно, еще не думала. Будут просто искренние эмоции, будем плакать от радости и наконец переживем этот ад… Очень хочется как можно быстрее этот день и чтобы мирное небо было на всей нашей земле", "Благодарю Бога, семью, друзей, людей причастных к победе и начну жить мирную жизнь, скорее бы".

Напомним, Каменских решила раздать украинцам личные вещи и показала, как они выглядят

А еще Politeka сообщала, что Каменских объединилась с Пивоваровым ради интересного эксперимента, что из этого вышло

Также Politeka писала, что Каменских неожиданно заговорила о сложностях жизни и рассказала о личном



