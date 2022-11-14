На відео, яке Даша Квіткова опублікувала, вона показала, як виглядала у дитинстві та підлітковому віці, коли була кимось на зразок емо.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Микити Добриніна – блогер Даша Квіткова – сяє красою на багатьох знімках та відео. Але, як зізнається вона сама, для цього їй довелося багато працювати у спортзалі та перейти на правильне харчування. На своїй сторінці в Instagram Даша наважилася показати, якою була раніше.

Зокрема, Даша Квіткова показала, як із роками змінилася її зовнішність. На відео, яке Даша опублікувала, вона показала, як виглядала у дитинстві та підлітковому віці, коли була кимось на зразок емо.

Даша виявляється була брюнеткою з коротким волоссям. Блогерша показала відповідну фотографію. Тепер вона вже відростила волосся і пофарбувала локони в блонд.

"Мені подобається цей тренд", - написала Даша Квіткова під відповідними кадрами.

У коментарях користувачі мережі зазначили, що не очікували таких змін у зовнішності Даші. Тим не менш багато хто погодився, що вона в будь-якому віці виглядає гарненькою: "Боже мій, емо, ми всі це пройшли", "Яка крута трансформація, так тримати", "Ви красуня в будь-якому віці та вазі!", "Як добре вам з темним волоссям та окулярами".

Нагадаємо, що невдоволена Квіткова зізналася у провальній пластиці та несподіваних наслідках.

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