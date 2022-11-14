Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина здалася з животом, що округлився.

Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий та зірка "Холостяка" та "Холостячка". Зірка має дружину Христину, яка народила йому трьох синів. Не забуває дружина Решетника і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина поділилася кадрами, де була з великим животом перед пологами.

"Не поспішайте вітати.

Під серцем Сашунька. Рівно 2 роки тому якраз у цей час робила фотосесію майже перед пологами", - написала Христина.

"Потрібно повторити", - написав Решетник під фото.

Злата Огневич теж вирішила прокоментувати публікації: "Остання в саме серце".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Всі 5 фото чудові)) і ви прекрасна мама))", "Всі фото просто супер", "Яка неперевершена краса. Це чудове, що може відбуватися в нашому житті".

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