Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий та зірка "Холостяка" та "Холостячка". Зірка має дружину Христину, яка народила йому трьох синів. Не забуває дружина Решетника і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Христина поділилася кадрами, де була з великим животом перед пологами.
"Не поспішайте вітати.
Під серцем Сашунька. Рівно 2 роки тому якраз у цей час робила фотосесію майже перед пологами", - написала Христина.
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"Потрібно повторити", - написав Решетник під фото.
Злата Огневич теж вирішила прокоментувати публікації: "Остання в саме серце".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Всі 5 фото чудові)) і ви прекрасна мама))", "Всі фото просто супер", "Яка неперевершена краса. Це чудове, що може відбуватися в нашому житті".
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник привернув увагу українок цікавим чином
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