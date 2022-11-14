Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда "Холостяка" и "Холостячка". У звезды есть жена Кристина, которая родила ему троих сыновей. Не забывает жена Решетника и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кристина поделилась кадрами, где была с большим животом перед родами.
"Не спешите поздравлять.
Под сердцем Сашунька. Ровно 2 года назад, как раз в это время, делала фотосессию почти перед родами", - написала Кристина.
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"Нужно повторить", - написал Решетник под фото.
Злата Огневич тоже решила прокомментировать публикации: "Последнее в самое сердечко".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Все 5 фото чудесны)) и вы прекрасная мама))", "Все фото просто супер", "Какая непревзойденная красота. Это самое замечательное, что может происходить в нашей жизни".
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник привлек внимание украинок интересным образом
Также Politeka сообщала, что жена Решетника показала, как семья провела выходные
А еще Politeka писала, что ЧП произошло с сыном ведущего "Холостяка" Решетника, появились подробности