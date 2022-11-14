Как сообщает Politeka.net, ведущий популярных шоу "Холостяк", "Холостячка", "Украина имеет талант" Григорий Решетник высказался о выходе очередного сезона скандального шоу и получил бурную реакцию украинцев.

«Может быть много разных шоу, но самое популярное – только одно – «Холостяк» 🌹 Мы первые не только на ТВ, но и на YouTube 🤘 И все это благодаря Вам, наши любимые зрители, участникам проекта и чрезвычайной команде канала – поздравляю 👏 Продолжение следует! Ваш Гриша 🤩» - высказался ведущий.

Украинцы отреагировали:

«из этих 354 тысяч просмотров 300 тысяч раз посмотрел я в надежде понять когда меня пригласят на Холостяк; Почему так долго не появляется новый выпуск на ютуб?; Лучший🔥; Да самое лживое шоу 😂;🔥 ожидается больше шоу-драмы, больше чем в предыдущих. 🔥 Довольно интересная подборка девушек; Приветствую 🍀 люблю это шоу)».

Ранее семья украинского телеведущего Григория Решетника пришла на выходных в Киевский зоопарк и посетила доступные локации.

Вторжение рф в Украину перечеркнула планы многих украинцев. И ситуация до сих пор оставляет желать лучшего. Но несмотря ни на что украинцы стараются жить полной жизнью. Телеведущий Григорий Решетник, например, повел своих деток в зоопарк. Милыми кадрами поделилась в Instagram супруга ведущего Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.