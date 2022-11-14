Как сообщает Politeka.net, вторжение рф в Украину перечеркнула планы многих украинцев. И ситуация до сих пор оставляет желать лучшего. Но несмотря ни на что украинцы стараются жить полной жизнью. Телеведущий Григорий Решетник, например, повел своих деток в зоопарк. Милыми кадрами поделилась в Instagram супруга ведущего Кристина Решетник.
Семья пришла на выходных в Киевский зоопарк и посетила доступные локации. Григорий Решетник и Кристина сделали видео памятного дня, запечатлев на камеру несколько воспоминаний. Семья примеряла стильные повседневные наряды, которые хорошо их согрели в этот день. В отличии от своего мужа, который выбрал темную гамму наряда, Кристина Решетник надела яркий аутфит: зеленую куртку и белые штаны.
Старшие сыновья пары - Дмитрий и Иван - не только посмотрели на экзотических животных, но и покатались на самокатах.
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"Мы год не были в Киевском зоопарке. И, несмотря на выключение света, тревоги, мы все равно это сделали. Погода способствовала. И дети, наконец, очень счастливы", - написала Кристина Решетник в комментариях к кадрам.
В комментариях пользователи сети написали комплименты для семьи и отметили, что это правильно - отвлекать детей от того, что происходит сейчас в Украине.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.