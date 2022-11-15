Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки "Голосу країни", де здобув перемогу. Не забуває Сергій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Сергій опублікував фрагмент пісні, яку поки що не записав.

"Роднульки, потрібна ваша порада. Випускати цей трек чи ні?", - написав Лазановський.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Звичайно потрібно тому що Любов, зрада вони як рідні сестри завжди поруч", "Супер. Звичайно ж випускати! Так красиво і життєво!", "У вашому виконанні всі пісні прекрасні", "Лірика повинна звучати завжди: і в мирний час, і під час випробувань!", "Звичайно потрібно тому що кохання, зрада вони як рідні сестри завжди поруч", "Як не пісня то шедевр. Переслухала цей шматочок вже нескінченну кількість разів".

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський кардинально змінив імідж, здивувавши українців

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський раптово опинився у Мілані.

Також Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський випробував м'язи на міцність у спортзалі



