Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря "Голосу країни", где одержал победу. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Сергей опубликовал фрагмент песни, которую пока еще не записал.

"Роднульки, нужен ваш совет. Выпускать этот трек или нет?", - написал Лазановский.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Конечно нужно потому что Любовь, измена они как родные сестры всегда рядом", "Супер. Конечно же выпускать! Так красиво и жизненно!", "В вашем исполнении все песни прекрасны", "Лирика должна звучать всегда: и в мирное время, и во время испытаний!", "конечно нужно потому что любовь, измена они как родные сестры всегда рядом", "Как ни песня то шедевр. Переслушала этот кусочек уже бесконечное количество раз".

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