Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. Звезде удалось победить на проекте и теперь за ним следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А после 24 февраля звезда занялся уличными концертами, собирая деньги на поддержку ВСУ. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Лазановский опубликовал фото, где похвастался сменой имиджа. Как можно заметить, Сергей сбрил бороду и стал намного моложе.

"Ну привет, 21", - написал Лазановский в сторис Инстаграм.

"Доброе утро, родненькие. Вы уже сделали мой день, мое настроение, потому что я просто сбрил бороду и начал выглядеть, кажется, на 21. Но ваши ответы, короче, следующая сторис для вашего настроения", - написал Лазановский и показал скрины, что писали люди.

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