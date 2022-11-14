Як повідомляє Politeka.net, український виконавець Віктор Павлик та його дружина блогер Катерина Репяхова виховують однорічного сина Михайлика. Щасливий батько любить показувати малюка своїм фанатам і частенько публікує милі кадри з хлопчиком. Кілька годин тому артист опублікував у Instagram кумедне відео про свого маленького сина Михайла.
Так, Віктор Павлик змонтував жартівливий ролик, на якому порівняв сина зі світовими зірками джазу. Павлик згадав одну з рубрик по радіо, де транслювали відомі "цитати" виконавців, а точніше їх відомі модуляції та вокальні прийоми.
Так зірковий батько хотів показати, що маленький Мишко вже вміє співати не гірше, аніж імениті вокалісти.
"Цитати на Jazz Radio", - підписав кумедні кадри Віктор Павлік.
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У коментарях користувачі мережі зворушилися побаченим і написали приємні слова для сина музиканта: "Один в один ", "Занадто мило і ніжно, видно, що ви дуже любите свого синочка", "Хочеться побажати малюкові всього найкращого, як і його мамі з татом ".
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.