Зірковий батько Віктор Павлик хотів показати, що маленький Мишко вже вміє співати не гірше за відомих вокалістів.

Як повідомляє Politeka.net, український виконавець Віктор Павлик та його дружина блогер Катерина Репяхова виховують однорічного сина Михайлика. Щасливий батько любить показувати малюка своїм фанатам і частенько публікує милі кадри з хлопчиком. Кілька годин тому артист опублікував у Instagram кумедне відео про свого маленького сина Михайла.

Так, Віктор Павлик змонтував жартівливий ролик, на якому порівняв сина зі світовими зірками джазу. Павлик згадав одну з рубрик по радіо, де транслювали відомі "цитати" виконавців, а точніше їх відомі модуляції та вокальні прийоми.

Так зірковий батько хотів показати, що маленький Мишко вже вміє співати не гірше, аніж імениті вокалісти.

"Цитати на Jazz Radio", - підписав кумедні кадри Віктор Павлік.

У коментарях користувачі мережі зворушилися побаченим і написали приємні слова для сина музиканта: "Один в один ", "Занадто мило і ніжно, видно, що ви дуже любите свого синочка", "Хочеться побажати малюкові всього найкращого, як і його мамі з татом ".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

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