Звездный отец Виктор Павлик хотел показать, что маленький Миша уже умеет петь не хуже, чем именитые вокалисты.

Как сообщает Politeka.net, украинский исполнитель Виктор Павлик и его жена блогер Екатерина Репяхова воспитывают годовалого сына Михаила. Счастливый отец любит показывать малыша своим фанатам и частенько публикует милые кадры с мальчком. Несколько часов назад артист опубликовал в Instagram забавное видео о своем маленьком сыне Михаиле.

Так, Виктор Павлик смонтировал шутливый ролик, на котором сравнил сына с мировыми звездами джаза. Павлик вспомнил одну из рубрик по радио, где транслировали известные "цитаты" исполнителей, а точнее их узнаваемые модуляции и вокальные приемы.

Так звездный отец хотел показать, что маленький Миша уже умеет петь не хуже, чем именитые вокалисты.

"Цитаты на Jazz Radio", - подписал забавные кадры Виктор Павлик.

В комментариях пользователи сети умилились увиденным и написали лестные слова для сына музыканта: "Один в один ", "Слишком мило и нежно, видно, что вы очень любите своего сынишку", "Хочется пожелать малышу всего самого хорошего, как и его маме с папой".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.