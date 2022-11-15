Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. А після 24 лютого Слава вирушила до Нідерландів, де перебуває з дітьми. Нещодавно Камінська приїхала назад до України, показавши результати обстрілу Харкова. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Камінська поділилася кадрами, де лежала у напівтемряві.
"Славочка зомліла. А що по стресу?", - Запитала Камінська, показуючи руку з крапельницею.
До цього Слава розповіла про свій кліп.
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Мій крайній трек безумна був записаний на телефон і по телефону на мій погляд, з музичним генієм. А для мене він такий самий Маленький дорослий, як і я", - написала Слава.
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