Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. А після 24 лютого Слава вирушила до Нідерландів, де перебуває з дітьми. Нещодавно Камінська приїхала назад до України, показавши результати обстрілу Харкова. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Камінська поділилася кадрами, де лежала у напівтемряві.

"Славочка зомліла. А що по стресу?", - Запитала Камінська, показуючи руку з крапельницею.





До цього Слава розповіла про свій кліп.

«Що таке збожеволіти? Стати вільною від штампів. цього світу.

Мій крайній трек безумна був записаний на телефон і по телефону на мій погляд, з музичним генієм. А для мене він такий самий Маленький дорослий, як і я", - написала Слава.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" показала, як виглядає Харків після обстрілу

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