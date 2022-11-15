Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. А после 24 февраля Слава отправилась в Нидерланды, где находится с детьми. Недавно Каминская приехала обратно в Украину, показав результаты обстрелов Харькова. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Каминская поделилась кадрами, где лежала в полумраке.

"Славочка упала в обморок. А что по стрессу?", - спросила Каминская, показывая руку с капельницей.





До этого Слава рассказала о своем клипе.

"Что такое сойти с ума? Стать свободной от штампов . Штампы - это не мое. Во мне с детства живет бунтарка. Во мне с детства живет детство, но самые искренние - ведь это и есть дети , они транслируют честность , то чего не хватает этому миру .

Мой крайний трек божевильна был записан на телефон и по телефону на мой взгляд , с музыкальным гением. А для меня он такой же Маленький взрослый , как и я", - написала Слава.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала, как выглядит Харьков после обстрелов

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