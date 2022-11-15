Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також зірка захоплюється спортом та допомагає українцям стати на шпагат. А нещодавно Нікітіна зайнялася танцями біля пілона, вражаючи своїми рухами. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Нікітіна вирішила опублікувати фотографію, де позувала разом зі своєю мамою. Зірка зробила селфі перед дзеркалом у ліфті.
"Ма люблю. Моя-моя половинка у Києві", - написала зірка під фото.
А до цього Катя похвалилася чуттєвим чином перед дзеркалом.
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У дитинстві я мріяла навчитися літати.
Але якби я була дитиною зараз, я б мріяла навчитися накривати Україну куполом від усіх гребаних ракет і дронів...", - написала Катя. [embed]https://www.instagram.com/p/Cj0BsW7NSBG/?hl=uk ]
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