Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также звезда увлекается спортом и помогает украинцам стать на шпагат. А недавно Никитина занялась танцами у пилона, впечатляя своими движениями. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Никитина решила опубликова фотографию, где позировала вместе со своей мамой. Звезда сделала селфи перед зеркалом в лифте.
"Ма люблю. Моя-моя половинка в Киеве", - написала звезда под фото.
А до этого Катя похвасталась чувственным образом перед зеркалом.
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"…не все зависит от нас… к сожалению
В детстве я мечтала научиться летать…
Но будь я ребенком сейчас, я бы мечтала научиться накрывать Украину куполом от всех гребаных ракет и дронов…", - написала Катя.
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