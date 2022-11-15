Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также звезда увлекается спортом и помогает украинцам стать на шпагат. А недавно Никитина занялась танцами у пилона, впечатляя своими движениями. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Никитина решила опубликова фотографию, где позировала вместе со своей мамой. Звезда сделала селфи перед зеркалом в лифте.

"Ма люблю. Моя-моя половинка в Киеве", - написала звезда под фото.

А до этого Катя похвасталась чувственным образом перед зеркалом.

"…не все зависит от нас… к сожалению

В детстве я мечтала научиться летать…

Но будь я ребенком сейчас, я бы мечтала научиться накрывать Украину куполом от всех гребаных ракет и дронов…", - написала Катя.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" показала, кто не выпускает ее с постели

А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" удивила внешностью с необычного ракурса

Также Politeka писала, что звезды "Женского квартала" пустились в пляс, впечатлив украинцев



