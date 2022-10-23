Звезды "Женского квартала" призналась, как сейчас проходят ее типичные будни.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Сейчас девушка занимается танцами, уделяет времени побольше себе и делится яркими кадрами в сети.

В этот раз Катерина поделилась снимком, сделанным вне сцены без лишнего пафоса и напыщенных образов. В комментарии причем артистка подметила, что ей уже не хорошо от такого количества воздушных тревог.

«Вот такая уж голова от этих сирен 📢🙈 Берегите себя, и не пренебрегайте воздушными тревогами 🙏🏻❤️ обнимаю вас» - высказалась Катерина.

В сети поддерживают:

«И ты обязательно береги себя😊; Wooow nice; Сильно обнимаю тебя и тех, кто с тобой ❤; Взгляд как у кота со Шреком) 😍; Когда увидела новость о подрыве крымского моста 😉; Красивая».

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

Также Никитина поделилась кадрами, как танцевала с Элиной и Кристиной, сняв все на видео.

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