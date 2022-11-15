Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде "Холостяка" та "Холостячка". Знаменитість одружений на колезі Христині, яка народила йому трьох дітей. При цьому пара не збирається зупинятися і планує ще одну дитину. Не забуває Григорій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Решетник вирішив підігріти інтерес до "Холостяка", запостивши жарт.

"Найголовніше у відносинах – це спільні інтереси", – написано було у публікацію.

А на кадрах можна побачити пов'язану молоду людину, а також її кохану, яка мабуть включила шоу "Холостяк".

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник привернув увагу українок цікавим чином

А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника показала, як сім'я провела вихідні

Також Politeka писала, що НП сталася із сином ведучого "Холостяка" Решетника, з'явилися подробиці



