Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяка" и "Холостячка". Знаменитость женат на коллеге Кристине, которая родила ему троих детей. При этом пара не собирается останавливаться и планирует еще одного ребенка. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Решетник решил подогреть интерес к "Холостяку", запостив шутку.
"Самое главное в отношениях - это общие интересы", - написано было в публикацию.
А на кадрах можно увидеть связанного молодого человека, а также ее возлюбленная, которая видимо включила шоу "Холостяк".
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Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник привлек внимание украинок интересным образом
А еще Politeka сообщала, что жена Решетника показала, как семья провела выходные
Также Politeka писала, что ЧП произошло с сыном ведущего "Холостяка" Решетника, появились подробности