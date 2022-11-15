Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник насмешил украинцев, показав, как нужно смотреть с мужем шоу.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяка" и "Холостячка". Знаменитость женат на коллеге Кристине, которая родила ему троих детей. При этом пара не собирается останавливаться и планирует еще одного ребенка. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Решетник решил подогреть интерес к "Холостяку", запостив шутку.

"Самое главное в отношениях - это общие интересы", - написано было в публикацию.

А на кадрах можно увидеть связанного молодого человека, а также ее возлюбленная, которая видимо включила шоу "Холостяк".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник привлек внимание украинок интересным образом

А еще Politeka сообщала, что жена Решетника показала, как семья провела выходные

Также Politeka писала, что ЧП произошло с сыном ведущего "Холостяка" Решетника, появились подробности



