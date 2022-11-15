Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома актриса, яка вийшла заміж за Олександра Божкова, продюсера "Квартал 95". У пари є двоє дітей, останнього з яких Ганна народила 2020 року. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ганна поділилася кадрами, де чекає на своїх дітей з тренування.

"Поки діти на гімнастиці, я їм. І все одно 5 разів сьогодні не встигла, зараз лише другий прийом", - написала Саліванчук.

"Сиджу на гімнастиці і їм свої контейнери, дратую людей. Але у мене не було часу поїсти, бо в машині це небезпечно, є за кермом. Тому такі справи. На 2 години масаж, а ще вдома - це просто нереально круто. Як смачно" поїсти", - сказала Ганна.

"Устигла за сьогодні приготувати їжу на день, тренування, танці, капсулу для тіла, масаж, забрала зі школи, привезла на гімнастику і це ще не кінець дня", - написала зірка.

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