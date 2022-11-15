Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная актриса, которая вышла замуж за Александра Божкова, продюсера "Квартал 95". У пары есть двое детей, последнего из которых Анна родила в 2020 году. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Анна поделилась кадрами, где ждет своих детей с тренировки.

"Пока дети на гимнастике, я ем. И все равно 5 раз сегодня не успела, сейчас только второй прием", - написала Саливанчук.

"Сижу на гимнастике и ем свои контейнеры, раздражаю людей. Но у меня не было времени поесть, ибо в машине это опасно, есть за рулем. Потому такие дела. На 2 часа массаж, а еще дома - это просто нереально круто. Как вкусно покушать", - сказала Анна.

"Успела за сегодня приготовить еду на день, тренировку, танцы, капсулу для тела, массаж, забрала со школы, привезла на гимнастику и это еще не конец дня", - написала звезда.

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