Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка нещодавно зважилася піти на грузинські "Танці зі зірками", де її партнером став танцюрист із її ж балету Макс Єжов. Варто зазначити, в останній "Холостячці" танцюрист намагався завоювати серце співачки Злати Огневич, але одразу ж вилетів із проекту. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала, як готується до нового ефіру "Танців із зірками".

"Так, дорогі мої, ви бачите, який у мене макіяж, східний. Ну що? Кого я граю сьогодні?" - сказала Оля.

Після цього Полякова показала свого партнера.

"Боже, Єжов, як же тобі йдуть такі костюми. Ти начебто рабовласник сам. У тебе велика плантація?", - сказала Оля, звертаючись до свого партнера.

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