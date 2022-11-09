Телеведущая прилетела специально в Грузию, где сейчас находится Оля Полякова. Они не только сняли там новый выпуск шоу "Дорослі дівчата", а й весело провели вместе время.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина ведут на YouTube - шоу "Дорослі дівчата". С тех пор у них сложились хорошие дружеские отношения. Знаменитости встретились в одном из кафе, а певица не удержалась и села за рояль, чтобы сыграть культовую песню. Кадрами Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.

Телеведущая прилетела специально в Грузию, где сейчас находится Оля Полякова. Они не только сняли там новый выпуск шоу "Дорослі дівчата", а й весело провели вместе время. Во время их встречи, Оля не удержалась и сыграла на рояле культовую песню Ирины Билык "Ти мій".

Телеведущая вспомнила, что впервые увидела исполнение Ириной Билык этой песни, когда ей было 13 лет. Тогда она испытала неперадаваемые эмоции.

"У меня был шок, я не знала украинского языка, но эта песня была просто какая-то магическая. Ира была кем-то новым и свежим, совсем не похожим ни на одного советского артиста", - рассказала Маша Ефросинина.

Телеведущая добавила, что сейчас украинцы живут без всяких шоу и увереннности в завтрашний день. Но у нас осталось умение радоваться каждому дню и с песней в сердце.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.