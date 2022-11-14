Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда недавно решилась пойти на грузинские "Танці з зірками", где ее партнером стал танцор из ее же балета Макс Ежов. Стоит отметить, в последней "Холостячке" танцор пытался завоевать сердце певицы Златы Огневич, но сразу же вылетел из проекта. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда показала, как готовится к новому эфиру "Танців з зірками".
"Так, дорогие мои, вы видите, какой у меня мейкап, восточный. Ну что? Кого я играю сегодня?", - сказала Оля.
После этого Полякова показала своего партнера.
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"Боже, Ежов, как же тебе идут такие костюмы. Ты вроде рабовладелец сам. У тебя большая плантация?", - сказала Оля, обращаясь к своему партнеру.
Напомним, Полякова эмоционально отреагировала на возвращение Кароль в "Голос країни"
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