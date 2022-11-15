MARUV - відома українська співачка , яка вирішила ніяк не коментувати війну в Україні і вирішила зробити перерву в активності через вагітність. А тепер співачка вирішила повернутися назад, опублікувавши нове відео у Тікток.

"Пісня для моєї дитини скоро вийде", - написала Ганна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дитину назвали мир?", "Це хто? І куди вона повернулася?", "Аню, сподіваюся, що ти в безпеці і з поверненням дуже чекав на тебе", "Боже! З поверненням легендарної та провокаційної MARUV! Ми так довго на тебе чекали ! Урааа! Моїм емоціям немає межі! ", "Давай у прямий ефір, поговоримо?!", "Аня!!! Не слухай нікого! Фанати дуже раді тебе бачити! Ми дуже переживали! . Ви мудра!", "Ааа, вірив що ти повернешся. Дуже чекав цього дня, з Поверненням", "Ух ти, я так чекала коли вона з'явиться, а то зникла ні слуху ні духу".

Нагадаємо, Осадча послала MARUV слідом за російським військовим кораблем.

А ще Politeka писала, що MARUV вивела з себе Нікітюк та отримала "запрошення" до розгромленого Харкова

Також Politeka повідомляла, що MARUV новою піснею розповіла про "радощі" всіх вагітних.



