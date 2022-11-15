Как пишет Politeka.net, MARUV - известная украинская певица, которая решила никак не комментировать войну в Украине и решила сделать перерыв в активности из-за беременности. А теперь певица решила вернуться обратно, опубликовав новое видео в ТикТок.

"Песня для моего малыша скоро выйдет", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ребенка назвали мир?", "Это кто? И куда она вернулась?", "Аню, надеюсь, что ты в безопасности и с возвращением очень ждал тебя", "Боже! С возвращением легендарной и провокационной MARUV! Мы так долго тебя ждали! Урааа! Моим эмоциям нет предела!", "давай в прямой эфир, поговорим?!", "Аня!!! не слушай никого! Фанаты очень рады тебя видеть! мы очень переживали! счастья и здоровья вашей семье! Сейчас главное- малыш. Вы мудрая!", "Ааа, верил что ты вернешься. Очень ждал этого дня, с Возвращением", "Ух ты, я так ждала когда она появится, а то пропала ни слуху ни духу".

Напомним, Осадчая послала MARUV вслед за русским военным кораблем

А еще Politeka писала, что MARUV вывела из себя Никитюк и получила "приглашение" в разгромленный Харьков

Также Politeka сообщала, что MARUV новой песней рассказала о "радостях" всех беременных



