Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле домашнє фото та розповіла, про що переживає зараз.

На новій фотографії Катя з'явилася у домашньому образі – бежевій блузі та білій футболці. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу. Біля обличчя вона тримає стислий кулак, а в очах загадкові вогники.

У підписі до публікації Осадча напсіала: "Коли не будеш спати до офіційно підтвердження Генштабу!Олешки, Нова Каховка, Каховка, Гола Пристань, ми вас чекаємо. В нас сотні заявок про зникнення, цивільний полон. На Херсонщині катівні де тримали і тримають наших хлопців і дівчат, активістів, волонтерів, проукраїнських цивільних. В Новій Каховці в відділку поліціі влаштована така катівня, як розповів нам один з колишніх бранців. Ми чекаємо на повернення сотен наших людей з в’язниць… В Херсоні вже почали пошук на місці за контактами, через місцевих, хоча зв‘язок не відновлено, але вже все куди ясніше. Слава Героям. Слава ЗСУ".

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