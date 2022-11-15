Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська насмішила кадрами своєї участі в шоу "Мастер Шеф".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила з гумором висловитися на актуальну тему — постійні відключення електроенергії після атак на критичну інфраструктуру України з боку російських окупантів.

Минулого року Наталія Могилевська брала участь у проєкті «Мастер Шеф. Селебріті», а тепер опублікувала короткий ролик-вирізку з шоу, де вона намагається швидко доготувати страву, поки Ектор Хіменес-Браво нагадує, що час уже виходить. Так співачка показала нові реалії українців, коли треба встигнути зробити всі справи, бо графіки ДТЕК "піджимають".

"Вистоїмо! Переможемо! 💪🏻", — наголосила Могилевська під відео.

Українці в коментарях підтримали співачку:

"І смішно, і грішно, і чиста правда";

"Стаємо більш організованими і це тільки +";

"Ааааа це просто🔥, правда на всі 💯";

"Так і є))) Але то таке - дрібні неприємності) Переживем💪🏼";

"чиста правда, зато все швидко робиться 💛💙";

"Сьогодні зранку вимкнули замість 9.01 десь о 9.18. Трешааак , а я вже шию намилила, руки склала і сиділа чекала , коли вимкнуть. А тут стільки всього за 10 хв поробити можна було 🤣".

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.

Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом.

Також Politeka писала, що Наталія Могилевська показала закулісні кадри з метро, ​​де нагороджували легендарних українців.