Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила з гумором висловитися на актуальну тему — постійні відключення електроенергії після атак на критичну інфраструктуру України з боку російських окупантів.
Минулого року Наталія Могилевська брала участь у проєкті «Мастер Шеф. Селебріті», а тепер опублікувала короткий ролик-вирізку з шоу, де вона намагається швидко доготувати страву, поки Ектор Хіменес-Браво нагадує, що час уже виходить. Так співачка показала нові реалії українців, коли треба встигнути зробити всі справи, бо графіки ДТЕК "піджимають".
"Вистоїмо! Переможемо! 💪🏻", — наголосила Могилевська під відео.
Українці в коментарях підтримали співачку:
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Швидше, ніж усі очікують": в Офісі президента спрогнозували державний переворот у Кремлі
"Стався корінний перелом": у окупантів патова ситуація, але будете ще гірше
Дружина Остапчука після новини про розлучення зізналася, за який рахунок живе: "Йому 85, у нього є..."
НП сталася з сином ведучого "Холостяка" Решетніка, з'явилися подробиці: "Головне, аби він не..."
"І смішно, і грішно, і чиста правда";
"Стаємо більш організованими і це тільки +";
"Ааааа це просто🔥, правда на всі 💯";
"Так і є))) Але то таке - дрібні неприємності) Переживем💪🏼";
"чиста правда, зато все швидко робиться 💛💙";
"Сьогодні зранку вимкнули замість 9.01 десь о 9.18. Трешааак , а я вже шию намилила, руки склала і сиділа чекала , коли вимкнуть. А тут стільки всього за 10 хв поробити можна було 🤣".
Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.
Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом.
Також Politeka писала, що Наталія Могилевська показала закулісні кадри з метро, де нагороджували легендарних українців.