Відомий український телеведучий Юрій Горбунов чесно відповів на питання про свій стан зараз, коли в Україні йде страшна, жорстока війна.

Як повідомляє Politeka.net, Горбунов зазначив, що віннамагається триматись.

«Тримаюся. Зараза така відповідь для мене актуальна», - відповів Горбунов, взявши участь в проекті «Скажи чесно, ти як?», в якому українські зірки розповідають, як турбуватися про себе та тих, хто поруч, у періоди стресу.

За словами Горбунова, він несе відповідальність за свою родину, за дітей, в нього є робота, яку треба робити.

«Ми виживаємо. І ми зобов’язені це пройти. І ми точно виживемо», - сказав Горбунов, звертаючись до українців.

Також телеведучий дав декілька порад, як діяти в умовах накопичення негативу.

«Зосередь увагу на ногах. Підніми одну з них і зроби активний рух. Так, нібти ти пробуєш струсити щось із себе. Потім зроби те саме іншою. При цьому спробуй максимально розслабити ногу, якою ти робиш рухи. Далі справа за руками», - розповів Горбунов.

Горбунов рекомендує виконати вправу руками кілька разів, чергуючи напрям.

«Уявляй, що разом із рухами ти поступово струшуєш із себе увесь негатив, який ти накопичив», - каже Горбунов.

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