Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно приїжджає до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео свого виступу на стадіоні перед матчем Шахтар-Інгулець, де вона виконала Гімн України.

"Співала і стримувала сльози… Вірю, вже зовсім скоро зможемо заспівати Національний гімн разом усім стадіоном у мирній Україні🙏💛💙 Дорогий ФК "Шахтар", дякую за емоції❤️", — зізнається Камалія.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку:

"Чудове виконання👏💙💛Втілення доброти, щирості, любові";

"Камалія, у мене мурашки по шкірі бігали, як ви співали, бравісімо👏";

"Я слухаю - і сльози душать, усередині все рветься на частини.... Скільки у Вас, Камалія, сил і мужності виконувати під час такої звірячої війни Гімн перед своїми співвітчизниками. Це величезна відповідальність, яка вимагає нелюдських зусиль стримувати грудку в горлі, передаючи голосом увесь біль та гордість за рідну країну".

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія несподівано попросила про допомогу.

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України Камалія покрасувалася перед українцями з новою піснею.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України Камалія здивувала незвичайним фото з чоловіком-мільярдером.