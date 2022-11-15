На своїй сторінці в Instagram телеведучий висловився про візит президента до деокупованого обласного центру і зізнався, що сам потрапив у небезпеку.

Дмитро Комаров 14 листопада якраз був у Херсоні і прийшов на центральну площу раніше.

"Не залишала думка - хоч би не "прилетіло". На місці розмовляв із військовими та поліцією. Одностайна думка - сміливий та ризикований крок, при цьому неймовірно важливий. Це підтримка. Люди більше 8 місяців були в окупації. Без новин, але з упевненістю - їх не кинуть. Херсон звільнили. Так, саме звільнили. Мені не подобається формулювання "росіяни пішли самі", тому що це не так. Їх змусили, зробили їхнє перебування неможливим", - пише ведучий.

Після прес-конференції президента Комаров із командою поїхали до Антонівського мосту та потрапили під обстріл.

"Я спілкувався з сім'єю, яка живе прямо біля мосту. Стіни затремтіли. Полетіли шибки. Ми вискочили на вулицю і сховалися з дітьми за стіною в протилежній від Дніпра стороні. Там застали ще кілька прильотів (судячи зі звуку - міномет) Допомогли сім'ї з дітьми сісти в машину і виїхати. Ми потрапили під обстріл через 2 години після візиту Президента. Він дуже ризикував. Сьогодні в зоні ризику кожен українець. Свідомо. Адже для кожного українця свобода найдорожче на світі. Ми, українці, готові боротися і ризикувати собою, але не готові ризикувати свободою", - наголосив Дмитро.

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