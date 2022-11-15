Відома співачка Настя Каменських торкнулася складної та болючої теми для українців, щоб нагадати про себе.

Як пише Politeka.net , Настя Каменських є популярною українською артискою, яка всіма способами привертає увагу до себе, хвалиться новими образами та говорить про майбутні композиції. Артистка звикла до уваги і, щоб розширити аудиторію, також почала записувати різні короткі ролики для Тік-Ток.

Через півроку життя закордоном, Каменських разом із чоловіком повернулася додому. Довгий час артисти стикалися з критикою, адже вони не приїжджали назад до Києва досить довго, але заявляли про патріотичну позицію.

Цього разу Каменських торкнулася важливої ​​для кожного українця теми:

«А що ви зробите першим після Перемоги? 🇺🇦» - запитала Каменських шанувальників.

«Нап'юся, чесно, не п'ю, але нап'юся, бо це буде важливий день; Навіть якщо чесно, ще не думала 🥺 Будуть просто щирі емоції, плакатимемо від радості; Поїду до рідної Луганщини 🇺🇦; Загорнуся в теплий плед і спокійно спатиму... а потім зварю каву, вип'ю з тістечком і дивитимуся на небо; чекати на літак, звичайний пасажирський літак у мирному небі України…; А я, нарешті, поїду додому та обійму маму 🥺💕».

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