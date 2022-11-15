Известная певица Настя Каменских затронула сложную и болезненную тему для украинцев, чтобы напомнить о себе.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской артиской, которая всеми способами привлекает внимание к себе, хвастается новыми образами и говорит о будущих композициях. Артистка привыкла ко вниманию и чтобы расширить аудиторию также начала записывать разные короткие ролики для Тик-Ток.

Спустя полгода жизни заграницей, Каменских вместе с мужем вернулась домой. Долгое время артисты сталкивались с критикой, ведь они не приезжали обратно в Киев довольно долго, но заявляли о патриотичной позиции.

В этот раз Каменских затронула важную для каждого украинца тему:

«А что вы первым сделаете после Победы? 🇺🇦» - спросила Каменских поклонников.

«Напьюсь, честно, не пью, но напьюсь, потому что это будет важный день; Даже если честно, еще не думала 🥺 Будут просто искренние эмоции, будем плакать от радости; Поеду в родную Луганщину 🇺🇦; Укутаюсь в теплый плед и буду спокойно спать… а потом сварю кофе, выпью с пирожным и буду смотреть на небо; ждать самолет, обычный пассажирский самолет в мирном небе Украины…; А я, наконец, поеду домой и обниму маму 🥺💕».

Напомним, "Эмоции переполняют": звезда "1+1" Алла Мазур поздравила украинцев с важным событием.

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