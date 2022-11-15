Євген Клопотенко уточнив, що кожен взяв основні українські продукти та приготував їх так, як відчуває, і так, як хотілося передати іншим.

Як повідомляє Politeka.net, переможець "Майстер Шеф" у країнський шеф-кухар Євген Клопотенко не пішов на фронт, але займається тим, що вміє найкраще - готувати. Завдяки приготуванню йому вдалося зібрати кругленьку суму грошей для армії. Про це кулінар розповіла на своїй сторінці в Instagram та повідомив подробиці.

Так, разом з іншими кулінарами він об'єднався, щоб показати цінність та унікальність українських фермерських продуктів та зібрати гроші на допомогу армії. Коли шефи збираються разом та формують ком'юніті – це посилює українську гастрономію.

Євген Клопотенко уточнив, що кожен взяв основні українські продукти та приготував їх так, як відчуває, і так, як хотілося передати іншим. Доповнювали все це — київське вино та свіжоспечений хліб. Охочих приєднатися до вечері було так багато, що вже з початку продажів стався sold out і не змогли потрапити.

"Знаєте, я бував на різних стилізованих званих вечерях за кордоном. І мені є з чим порівнювати. Якщо привезти будь-якого іноземця на так звану вечерю – він скаже, що це топ рівень. Ми можемо проводити так звані вечері високого рівня і можемо бути конкурентними у світі", - стверджує Євген Клопотенко.

Переможець "Майстер Шеф" уточнив, що зібрані на благодійній вечері кошти було передано на ремонт трофейної реактивної системи "Ураган" для спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі".

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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