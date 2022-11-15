Евгений Клопотенко уточнил, что каждый взял основные украинские продукты и приготовил их так, как чувствует, и так, как хотелось передать другим.

Как сообщает Politeka.net, победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар Евгений Клопотенко не пошел на фронт, но занимается тем, что умеет лучше всего - готовить. Благодаря готовке ему удалось собрать кругленькую сумму денег для армии. Об этом кулинар рассказала на своей странице в Instagram и сообщил подробности.

Так, вместе с другими кулинарами он объединился, чтобы показать ценность и уникальность украинских фермерских продуктов и собрать деньги в помощь армии. Когда шефы собираются вместе и формируют комьюнити – это усиливает украинскую гастрономию.

Евгений Клопотенко уточнил, что каждый взял основные украинские продукты и приготовил их так, как чувствует, и так, как хотелось передать другим. Дополняли все это — киевское вино и свежеиспеченный хлеб. Желающих присоединиться к ужину было так много, что уже с начала продаж случился sold out и не все смогли попасть.

"Знаете, я бывал на разных стилизованных званых ужинах за границей. И мне есть с чем сравнивать. Если привезти любого иностранца на так называемый ужин – он скажет, что это топ уровень. Мы можем проводить так называемые ужины высокого уровня и точно можем быть конкурентными в мире", – утверждает Евгений Клопотенко.

Победитель "Мастер Шеф" уточнил, что собранные на благотворительном ужине средства были переданы на ремонт трофейной реактивной системы "Ураган" для спецподразделения ВСУ "Волки Да Винчи".

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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